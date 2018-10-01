Компания «Альстом» намерена реализовать проекты в Алматы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французская машиностроительная компания «Альстом» планирует начать реализацию двух проектов в Алматы. Об этом заявил член правления Филипп Делер в ходе своего выступления на казахстанско-европейском бизнес-форуме в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Существуют два проекта, над которыми мы вместе можем поработать. Первый - помочь модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Существует высокая необходимость в хорошей железнодорожной инфраструктуре для всех промышленностей», - сказал Ф. Делер.



Компания «Альстом» готова инвестировать в передачу цифровых данных на железной дороге, которая повысит безопасность и надежность отрасли. Проект начнется с обновления системы передачи данных на пяти основных железнодорожных станциях Казахстана, включая железнодорожный вокзал «Алматы-1».



«Второй проект относится к легкорельсовому транспорту в Алматы», - отметил спикер.



По его словам, консорциум, состоящий из нескольких иностранных партнеров, готов сотрудничать в рамках государственно-частного партнерства при условии согласования отдельных параметров.

Напомним, Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). Сегодня в Королевском дворце прошла встреча Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом. Президента Казахстана также встретился в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов