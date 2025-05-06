РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:15, 05 Май 2025 | GMT +5

    Компании в Костанае уличили в сговоре на тендерах: взыскано более 46 млн тенге

    Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области завершено антимонопольное расследование в отношении пяти компаний, подозреваемых в картельном сговоре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    госзакупки
    Фото: freepik.com

    Речь идет о ТОО «BW-invest», ТОО «Шебер-СВТ», ТОО «ТочкаОпта», ТОО «ДД и компания» и ТОО «Reliable partner 2017».

    Признаки антиконкурентного соглашения были выявлены при их участии в государственных закупках стальных труб. Согласно данным, это нарушает подпункт 2 пункта 1 статьи 169 Предпринимательского кодекса РК.

    По итогам расследования в отношении юридических лиц возбуждено административное производство по части 1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях РК. Специализированным судом по административным правонарушениям все участники картеля признаны виновными и привлечены к ответственности.

    Общая сумма штрафов составила 18 267 173 тенге. Также у компаний конфискован монопольный доход в размере 28 412 021 тенге. Судебные постановления вступили в законную силу.

    Кроме того, в адрес нарушителей направлены предписания о недопущении в будущем подобных нарушений антимонопольного законодательства.

    Ранее Kazinform писал о том, что на 14 млрд тенге оштрафовали нарушителей экологического законодательства в Казахстане.

    Теги:
    АЗРК Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают