Компании в Костанае уличили в сговоре на тендерах: взыскано более 46 млн тенге

Речь идет о ТОО «BW-invest», ТОО «Шебер-СВТ», ТОО «ТочкаОпта», ТОО «ДД и компания» и ТОО «Reliable partner 2017».

Признаки антиконкурентного соглашения были выявлены при их участии в государственных закупках стальных труб. Согласно данным, это нарушает подпункт 2 пункта 1 статьи 169 Предпринимательского кодекса РК.

По итогам расследования в отношении юридических лиц возбуждено административное производство по части 1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях РК. Специализированным судом по административным правонарушениям все участники картеля признаны виновными и привлечены к ответственности.

Общая сумма штрафов составила 18 267 173 тенге. Также у компаний конфискован монопольный доход в размере 28 412 021 тенге. Судебные постановления вступили в законную силу.

Кроме того, в адрес нарушителей направлены предписания о недопущении в будущем подобных нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее Kazinform писал о том, что на 14 млрд тенге оштрафовали нарушителей экологического законодательства в Казахстане.