14 Июля 2022 13:11

Компании с иностранным участием выигрывают 40% тендеров в автодорожной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские компании неактивны при проведении тендеров в автодорожной отрасли. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один важный вопрос – проведение конкурса по государственным закупкам. С 2019 года в автодорожной отрасли заключены государственные контракты на сумму 1,5 триллиона тенге. 40% из них выиграли компании с иностранным участием. Мы оказываем поддержку нашим зарубежным партнерам. Рынок для них всегда открыт. Но наши отечественные компании не принимают активного участия», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По мнению Главы государства, Правительство должно создать конкурентную среду для местных предприятий.

«У некоторых крупных компаний недостаточно трудовых и материальных ресурсов. Тем не менее, они выигрывают тендер и сдают работу подрядчику. Такая ситуация повторяется из года в год. Есть даже сведения, что 100% работ поручается другим подрядчикам», - заключил Президент.



