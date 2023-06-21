Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на первом этапе запланировано строительство десяти объектов по нацпроекту «Комфортная школа». Стали известны результаты первых конкурсных процедур. Компании-застройщики определены по семи школам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании в Палате предпринимателей Карагандинской области обсудили вопросы реализации нацпроекта, увеличения доли внутристрановой ценности. Встреча проходила в онлайн- и oфлайн-режиме. Участие приняли местные производители строительных материалов, мебели и оборудования.

«В 2023–2024 годах на первом этапе запланировано строительство десяти школ в Карагандинской области. Стали известны результаты конкурсных процедур по семи школам. По региону определены застройщики: ТОО «Стинк ТФК», ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «AN Groups», ТОО «BiGlobal» и проектные организации: ТОО «Гражданпроект», ТОО «IN JOY Project», ТОО «Engineering Center ltd», ТОО «Tortay Engineering Co». Определившиеся победители подпишут ЕРС-договоры с оператором нацпроекта – АО «Samruk-Kazyna Construction», – сообщила руководитель проекта регионального представительства по Карагандинской области Индира Черманова.

ЕРС-договор позволит запустить все процессы одновременно: проектирование, закупку оборудования и строительство.

«Был создан пул карагандинских товаропроизводителей, сформирована рабочая группа с участием предпринимателей по обсуждению технических спецификаций, проведены семинары и выезды на предприятия. Наша цель – развитие внутристрановой ценности в регионе и поддержка отечественных товаропроизводителей в рамках нацпроекта», – отметил директор РПП Ернар Кульпеисов.

Напомним, пилотный национальный проект «Комфортная школа» призван ликвидировать дефицит ученических мест в стране. Современные школы будут строить по единому стандарту. Это поможет создать равные условия получения качественного школьного образования в городах и сёлах.