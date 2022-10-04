Компании из Волгоградской области посетили Казахстан с рабочим визитом

12 - 15 сентября 2022 г. ведущие компании из Волгоградской области приняли участие в международной бизнес-миссии, прошедшей в двух крупных городах Республики Казахстан - в Атырау и Астане.

В работе бизнес-миссии приняла участие делегация компаний из Волгоградской области: ООО «Агроблокстрой», ООО «Камышинский опытный завод», ЗПО «Скат», ООО «ГК АВТОКОМТЕХНОЛОДЖИ», ООО Завод «РИВЭЛЛ». Организатором делового мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Волгоградской области.

В рамках работы бизнес-миссии было организовано более 40 двухсторонних b2b встреч с волгоградскими компаниями.

В первые два дня рабочей поездки делегация посетила казахские компании в Атырау, где представители российского региона смогли пообщаться с местными предпринимателями, а также узнать специфику работы в этом регионе. В последние дни бизнес-миссии компании из Волгоградской области посетили с рабочим визитом компании из Астаны.

По словам представителей делегации, участие в бизнес-миссии позволило презентовать свои компании иностранными коллегами в своей области, обрести деловых партнеров и найти новые пути развития в свете изменения рынка услуг.





