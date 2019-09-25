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Коммуникационный бренд Антикоррупционной службы презентован в Туркестанской области

25 Сентября 2019 17:16
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Коммуникационный бренд Антикоррупционной службы презентован в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, передает МИА «КАзинформ».

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В заседании приняли участие заместители акима области, руководители правоохранительных органов и областных управлений, а также акимы районов и городов посредством видеоконференцсвязи.

Главной миссией вновь созданного Агентства РК по противодействию коррупции является искоренение коррупции во имя благополучия народа Казахстана.

Все инициативы реализуются на основе ценностей, таких как справедливость, добропорядочность и доверие.

Составу комиссии был представлен герб и логотип Агентства, разработанный на основе трех ценностей.

Сегодня Агентство уделяет особое внимание профилактике коррупции. В целях усиления данного направления в Агентстве созданы три новых Департамента (Превенция, Добропорядочность и Партнерство).

Следует отметить, что создание нового фирменного стиля Антикоррупционной службы является способом визуальной коммуникацией с населением.


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Ключевые слова: Туркестанская область,
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