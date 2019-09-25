Коммуникационный бренд Антикоррупционной службы презентован в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, передает МИА «КАзинформ».
В заседании приняли участие заместители акима области, руководители правоохранительных органов и областных управлений, а также акимы районов и городов посредством видеоконференцсвязи.
Главной миссией вновь созданного Агентства РК по противодействию коррупции является искоренение коррупции во имя благополучия народа Казахстана.
Все инициативы реализуются на основе ценностей, таких как справедливость, добропорядочность и доверие.
Составу комиссии был представлен герб и логотип Агентства, разработанный на основе трех ценностей.
Сегодня Агентство уделяет особое внимание профилактике коррупции. В целях усиления данного направления в Агентстве созданы три новых Департамента (Превенция, Добропорядочность и Партнерство).
Следует отметить, что создание нового фирменного стиля Антикоррупционной службы является способом визуальной коммуникацией с населением.
- Объем экспорта Туркестанской области вырос на 67%
- Мать восьмерых детей подозревают в более чем 70 фактах мошенничества
- Ликвидировали посев конопли и задержали наркосбытчика туркестанские полицейские
- Военный врач сообщил о состоянии пострадавших в Арыси военнослужащих
- В Сарыагаше мальчик сбежал из дома в поисках отца
- Снижение цен на соцтовары ожидается в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана