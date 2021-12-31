Коммунальные службы Алматы будут работать в усиленном режиме во время праздников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии и во время праздничных выходных дней коммунальные службы Алматы будут работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала с 31 декабря по 9 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что приняты все меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства в праздничные дни.

В праздничные дни на смену в ГКП «Алматы Су» будут заступать в сутки 24 аварийные бригады водопроводно-канализационного комплекса. Дополнительно проведена проверка всех пожарных гидрантов.

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и принятия своевременных мер по предупреждению и ликвидации возможных нештатных ситуаций в период праздничных и выходных дней ТОО «АлТС» обеспечило постоянную готовность аварийной службы.

Для устранения повреждений на тепловых сетях будет дополнительно задействовано: 7 эксплуатационных районов, 4 ремонтно-строительных участка. Весь дежурный состав предприятия перешел на работу в режиме повышенной готовности.

АО «Алатау Жарык Компаниясы» обеспечена постоянная готовность дежурных бригад. В период праздничных дней на дежурстве будет находиться 17 оперативно-выездных бригад, а также 3 дизельных электрических передвижных станции. Весь дежурный персонал ознакомлен и прошёл инструктаж о режиме повышенной готовности.

В случае возникновения проблем с предоставлением коммунальных услуг необходимо обращаться по телефонам городских оперативных служб:

Теплоснабжение и горячее водоснабжение: в случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) не предпринимайте самостоятельных действий и сообщите о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «Алматинские тепловые сети»: +7 (727) 378 06 65.

Водоснабжение и канализация: в случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на сетях водопровода и канализации, вытеканий воды или открытых колодцев, следует незамедлительно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службы ГКП «Алматы Су»: +7 (727) 274-66-66, +7 771 852 91 01.

По всем вопросам холодного водоснабжения и водоотведения функционирует телефон доверия WhatsApp +7 702 100 27 65.

Электроснабжение: контакт-центр по номеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»: +7 (727) 356-99-99.

РЭС-1:

268-60-71, 268-60-74

РЭС-2:

375-25-44, 375-02-25

РЭС-3:

385-45-27

РЭС-4:

242-65-63

РЭС-5:

375-04-69, 375-28-00

РЭС-6:

272-23-66, 272-24-32

РЭС-7:

268-02-40, 268-02-48

Газоснабжение: при возникновении проблем с газоснабжением необходимо обратиться в аварийную службу: «104».

Наружное освещение: в случае неисправной работы уличных светильников следует обратиться в Диспетчерскую службу ГКП «Алматы Кала Жарык»: +7 (727) 300 75 42/41.