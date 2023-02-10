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    20:41, 09 Февраль 2023 | GMT +6

    Коммунальная авария в Рудном устранена: дома подключают к теплу

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В акимате города Рудного сообщили об устранении порыва тепловой трассы на пересечении улиц Горняков-Мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    9 февраля около 6 часов утра выездная бригада ТОО «Тепловые сети» на пересечении улиц Горняков-Мира обнаружила течь с тепловой камеры, данный участок был отсечен задвижками с обеих сторон, начаты работы по откачке воды из тепловой камеры.

    «Параллельно велись работы по вскрытию камеры и обнаружению места порыва. В 13.00 часов место порыва было установлено и начаты сварочные работы по замене поврежденного участка трубопровода. В 17.45 работы завершены и начаты работы по заполнению системы водой. В 18.45 начаты работы по запуску отопления в 24 многоквартирных домах, 59 частных домах, трех социальных объектах и 14 объектах бизнеса, попавших под отключение»,- сообщили в горакимате.

    ​Температура теплоносителя потребителям на подаче составляет +78 градусов и на обратке +57 градусов.​ ТЭЦ АО «ССГПО», по данным городского акимата, работает в штатном режиме, температурный режим в норме.

    Ранее сообщалось об очередной коммунальной аварии в Рудном, в результате чего от тепла были отключены несколько десятков домов.


    Фото: акимат г.Рудный


    Теги:
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