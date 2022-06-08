8 Июня 2022 17:07

Коммерческая тайна – Казпочта о сумме ущерба клиентам из-за утери посылок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы регулярно жалуются на потерю посылок либо исчезновение содержимого посылок, отправленных через АО «Казпочта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из случаев произошел с жительницей Нур-Султана. По ее словам, до нее так и не дошла посылка из Швеции весом 11 кг. Как пояснили в Казпочте, во время разбора посылок в помещении были отключены камеры и установить причину потери не удалось.

При этом, в Казпочте заверили, что свыше 99 % отправлений в сохранности доходят до получателей. Однако, о сумме нанесенного ущерба клиентам в компании говорить отказались, ссылаясь на коммерческую тайну.

В пресс-службе компании отметили, что усилена ответственность первых руководителей филиалов за доставку отправлений. Кроме того, внедренные дэшборды, при помощи которых производится мониторинг всего технологического процесса доставки, позволяют минимизировать факты утерь. Об этом говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» о том, сколько было утеряно посылок в прошлом году и в начале текущего года. Чаще всего в Казпочте теряют письма и посылки.

В 2017 году подобная информация была предоставлена одному из казахстанских СМИ. В ответе говорилось о 18 случаях хищения посылок и выплате более 200 тыс. тенге.

Клиенты Казпочты сталкиваются и с другими проблемами. Как рассказала пользователь Facebook Валентина Верескун, она отправила посылку в Германию в октябре прошлого года и оплатила за доставку 30 тыс. тенге. В конце января посылка вернулась обратно. Кроме того, клиентке был выставлен счет в дополнительные 30 тыс. тенге.

«На мои вопросы, почему посылка не доставлена, никто не может дать ответ. Написала электронное письмо на Казпочту. Просят ксерокопию оболочки посылки. А посылка еще в супермаркете. У меня нет 30 тыс. тенге. Итог – не доставленная посылка и 60 тыс. потраченных денег. Никакой ответственности Казпочты», - написала она.

В начале прошлого года Екатерина Малышева пожаловалась на кражу нового смартфона из посылки, отправленной через Казпочту. В комментариях под постом похожим случаем поделился другой пользователь.

В Казпочте перечислили несколько вариантов обращений в компанию в случае утери посылки или письма. Если вопрос будет переходить к материальной ответственности, клиенту предлагается оставить письменное заявление с приложением необходимых подтверждающих документов через один из каналов для выплаты возмещения.