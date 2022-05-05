5 Мая 2022 15:46

Комитет спорта и физкультуры опроверг обвинения Сурдлимпийского комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете спорта и физической культуры РК опровергли слова вице-президента Сурдлипийского комитета РК Айжан Чокиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно протоколу проведённого чемпионата Республики Казахстан по сурдодзюдо 2021 года чемпионом соревнований в весовой категории до 81 кг является Айдос Тугельбаев (Жамбылская область), инвалид по слуху. Член национальной сборной команды Республики Казахстан. Участник XXIII летних Сурдлимпийских игр, проводившихся в г. Самсун (Турция) в 2017 г. На чемпионате мира (Франция) 2021 года среди спортсменов с нарушением слуха занял 5 место. Вместе с тем, согласно приказу министра культуры и спорта РК № 89 от 4 апреля 2022 года зачислен в состав делегации Республики Казахстан для участия в соревнованиях по дзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх, которые проходят с 1 по 15 мая 2022 г. в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия)», - говорится в распространенном сообщении.

По информации Комитета спорта и физкультуры, Национальный сурдлимпийский комитет Казахстана подал в Международный комитет спорта глухих для участия в Играх спортсмена Еркебулана Канафина, который не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной Республики Казахстан, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Представителями Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК было заявлено организационному комитету Игр, о недопущении Канафина Еркебулана на данные соревнования. Однако заявление было отклонено, так как согласно правилам Игр, только Национальный сурдлимпийский комитет Казахстана имеет право подавать заявку», - проинформировали в комитете.

Как сообщалось ранее, вице-президент Сурдлимпийского комитета Казахстана Айжан Чокина сообщила о том, что Комитет по делам спорта и физической культуры опротестовывает победу казахстанца на Сурдлимпиаде в Бразилии.