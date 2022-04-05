Комитет рыбного хозяйства выясняет причину гибели рыб в Шардаринском водохранилище

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе рейдовых мероприятий рыбинспекторами отдела Туркестанской рыбной инспекции РГУ «Арал-Сырдаринская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» (далее – Инспекция) 05.04.2022 года обнаружено скопление молоди рыб на берегу участка № 2 Шардаринского водохранилища Туркестанской области (закреплено за ТОО «Vita»), а также зафиксирован факт гибели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслана Женисулы.

При визуальном осмотре видны изменения чешуйчатого покрова.

Видовой состав рыб: карась, сазан. Силами рыбинспекторов и егерей организован сбор и утилизация 4 кг снулых мальков со средней навеской 50-60 грамм.

Ветеринарной службой по городу Шардара произведен отбор проб мальков для лабораторных исследований.

РГУ «Арал-Сырдаринская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» проинформированы все заинтересованные органы, согласно Схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных. 6 апреля 2022 года Департаментом экологии по Туркестанской области и Аральским филиалом ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» планируется отбор проб воды и рыб. По итогам лабораторных исследований будет подготовлено экспертное заключение.

Справочно: Шардаринское водохранилище расположено на реке Сырдарья на территории Туркестанской области. Построено в 1966 году. Согласно приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 18-04/120 Шардаринское водохранилище включено в перечень водоемов международного значения. Водохранилище разделено на четыре участка и закреплено за четырьмя пользователями для ведения промыслового рыболовства.

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