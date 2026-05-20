Комитет по возврату активов реорганизуют: Парламент принял норму

Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК будет реорганизован в Комитет по защите прав инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в ходе совместного заседания палат Парламента сообщил сенатор Нурлан Бекназаров, представляя поправки в закон о выборах.

— В соответствии с Указом Главы государства от 17 декабря 2025 года в Конституционный закон «О прокуратуре» внесены изменения, связанные с реорганизацией Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре в Комитет по защите прав инвесторов, а также уточнением его полномочий и функций, — сказал он.

В связи с этим также было изменено название законопроекта. Так, Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре».

Ранее в своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Комитет по возврату незаконных активов.

Главная цель — создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны, сообщил ранее Генеральный прокурор Берик Асылов.