Комитет по языкам войдет в состав Министерства образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по языкам с 2021 года будет передан в состав Министерства образования и науки. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Особого внимания требует повышение качества преподавания казахского языка. В связи с этим Комитет по языкам с 2021 года будет передан в состав Министерства образования и науки», - написал К. Токаев в Twitter.