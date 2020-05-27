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Комитет по языкам войдет в состав Министерства образования и науки РК
27 Мая 2020 21:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по языкам с 2021 года будет передан в состав Министерства образования и науки. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
«Особого внимания требует повышение качества преподавания казахского языка. В связи с этим Комитет по языкам с 2021 года будет передан в состав Министерства образования и науки», - написал К. Токаев в Twitter.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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