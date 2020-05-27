Комитет по языкам с 2021 года следует перевести в Минобразования - Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по языкам с 2021 года следует перевести в Министерство образования и науки. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще одним из важных вопросов - повышение эффективности обучения государственному языку. В этом вопросе мы должны обратить внимание на опыт европейских стран. Они придают важное значение молодым при обучении языкам. Поэтому Комитет по языкам с 2021 года следует перевести в Министерство образования и науки. Это даст возможность сконцентрировать в одном центре все методы обучения казахскому языку. Данный шаг также позволит эффективно анализировать и мониторить внедряемые обучающие программы», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время третьего заседания Национального совета, проходящего в онлайн-формате.
Отметим, в данное время Комитет по языкам входит в Министерство культуры и спорта РК.
Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.
О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.
17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.
Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.
Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.
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