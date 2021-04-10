Комитет по развитию сельских территорий предложили создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать при Министерстве сельского хозяйства специальный комитет по развитию сельских территорий предложено на третьем заседании комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, рабочая группа комиссии по экономическим вопросам предложила исключить из рассмотрения комиссии вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс в части перечисления налогов на сельскохозяйственные земли в бюджет четвертого уровня.

«Предлагаем снять этот вопрос с повестки дня. Потому что по поручению Главы государства данный законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе»,- сказал руководитель рабочей группы Ахылбек Куришбаев.

В своем выступлении А. Куришбаев напомнил, что развитие сельских территорий в аграрных странах является прерогативой Министерства сельского хозяйства.

«Пятый вопрос – создание комитета по формированию управления сельскими территориями при Министерстве сельского хозяйства для координации вопросов развития сельских территорий. Этот вопрос напрямую связан с развитием сельских поселений, хотя и не соответствует земельной реформе. Как известно, ситуация в деревнях действительно непростая. Безработица растет, некоторые инфраструктурные вопросы остаются нерешенными. Поэтому было бы неплохо принять специальный национальный проект, направленный на развитие сельских территорий, и создать специальный комитет при МСХ. В прошлом году на парламентских слушаниях Сенат Парламента дал такое предложение Правительству. Во многих европейских государствах, Канаде, Австралии, России, Беларуси и других аграрных странах вопросы сельских территорий регулируются Министерством сельского хозяйства. Ведь аграрное производство и сельские территории - это две части единого направления», - отметил член комиссии.

По его словам, данное предложение полностью поддержано членами рабочей группы по экономическим вопросам.

Ранее А. Куришбаев отметил, что бюрократия в предоставлении пастбищных угодий населению очень велика.