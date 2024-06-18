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    18:19, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Комитет по игорному бизнесу и лотерее появится в Казахстане

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    Фото: freepik.com

    В Казахстане планируют реорганизовать Комитет индустрии туризма при Министерстве туризма и спорта РК. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Правительство Республики Казахстан постановляет реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК, - говорится в документе. 

    Отмечается, что принятие проекта постановления позволит самостоятельно и оперативно решать данному Комитету отраслевые вопросы.

    Напомним, 5 июня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности».

     

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Казино Лудомания и игромания Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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