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Комитет по денежно-кредитной политике создадут в структуре Нацбанка

1 Сентября 2020 12:04
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Комитет по денежно-кредитной политике создадут в структуре Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике поручил создать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Негативным фактором в финансовом секторе остается также дисбаланс между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса. Следует нормативно сдерживать безудержное, порой безответственное кредитование потребителей, что чревато серьезными социальными последствиями. Недостаточная финансовая грамотность страны не должна быть поводом для навязывания им кредитных продуктов. В этом году по моему поручению была изменена законодательная и нормативная база, существенно ужесточены требования к оценке платежеспособности заемщика. Микрофинансовые организации, ломбарды и другие финансовые учреждения, ранее бесконтрольно выдававшие потребительские займы, попали под государственное регулирование, но риски сохраняются. Особенно в период кризиса и падения доходов населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Президент поручил Агентству по финансовому регулированию и Нацбанку принять дополнительные регуляторные меры в части повышения ответственности кредитных организаций, а также дифференциации и снижению предельных ставок по кредитам.

«Мы должны повысить доверие к денежно-кредитной политике. Поэтому принято решение создать в структуре Нацбанка Комитет по денежно-кредитной политике. В его состав войдут и независимые члены», - поручил Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Нацбанк Казахстана   #Послание Президента РК-2020  
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Акбота Кузекбай

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