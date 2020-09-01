Комитет по денежно-кредитной политике создадут в структуре Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике поручил создать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Негативным фактором в финансовом секторе остается также дисбаланс между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса. Следует нормативно сдерживать безудержное, порой безответственное кредитование потребителей, что чревато серьезными социальными последствиями. Недостаточная финансовая грамотность страны не должна быть поводом для навязывания им кредитных продуктов. В этом году по моему поручению была изменена законодательная и нормативная база, существенно ужесточены требования к оценке платежеспособности заемщика. Микрофинансовые организации, ломбарды и другие финансовые учреждения, ранее бесконтрольно выдававшие потребительские займы, попали под государственное регулирование, но риски сохраняются. Особенно в период кризиса и падения доходов населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Президент поручил Агентству по финансовому регулированию и Нацбанку принять дополнительные регуляторные меры в части повышения ответственности кредитных организаций, а также дифференциации и снижению предельных ставок по кредитам.

«Мы должны повысить доверие к денежно-кредитной политике. Поэтому принято решение создать в структуре Нацбанка Комитет по денежно-кредитной политике. В его состав войдут и независимые члены», - поручил Глава государства.