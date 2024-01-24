Комитет парламента Кыргызстана принял законопроект об «иноагентах»

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил поправки в Закон КР «О некоммерческих организациях» и Уголовный кодекс КР во втором чтении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Инициаторы отмечают, что законопроект разработан в целях обеспечения открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и финансируемых из иностранных источников – иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников.

Поправками вводится понятие «некоммерческая организация, выполняющая функцию иностранного представителя», и относится к НКО, получающей зарубежное финансирование и осуществляющей политическую деятельность. С принятием закона некоммерческие организации обязаны будут предоставлять сведения об источниках получения средств и могут подвергаться внеплановым проверкам. Кроме того, за нарушение установленных норм предусмотрены штрафы и наказания, связанные с лишением свободы.

Ранее в Кыргызстане законодательно усилили ответственность и ужесточено наказание за преступления против половой неприкосновенности. Соответствующий закон подписан президентом страны.