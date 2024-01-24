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    14:41, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Комитет парламента Кыргызстана принял законопроект об «иноагентах»

    кыргызстан
    Фото:gov.kg

    Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил поправки в Закон КР «О некоммерческих организациях» и Уголовный кодекс КР во втором чтении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Инициаторы отмечают, что законопроект разработан в целях обеспечения открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и финансируемых из иностранных источников – иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников.

    Поправками вводится понятие «некоммерческая организация, выполняющая функцию иностранного представителя», и относится к НКО, получающей зарубежное финансирование и осуществляющей политическую деятельность. С принятием закона некоммерческие организации обязаны будут предоставлять сведения об источниках получения средств и могут подвергаться внеплановым проверкам. Кроме того, за нарушение установленных норм предусмотрены штрафы и наказания, связанные с лишением свободы.

    Ранее в Кыргызстане законодательно усилили ответственность и ужесточено наказание за преступления против половой неприкосновенности. Соответствующий закон подписан президентом страны.

    Теги:
    Закон и право Кыргызстан СМИ Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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