В Кыргызстане ужесточена ответственность за преступления против половой неприкосновенности

В Кыргызстане законодательно усилена ответственность и ужесточено наказание за преступления против половой неприкосновенности. Соответствующий закон подписан президентом страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР приняты в целях обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также жизни и здоровья от преступных посягательств. Задачей закона является усиление профилактики против преступлений путем ужесточения ответственности и создание механизмов защиты от повторных посягательств на потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности.

С учетом внесенных изменений уголовные дела по тяжким преступлениям, в том числе изнасилование, в связи с примирением сторон не прекращаются. Исключаются нормы, предусматривающие прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. В качестве профилактики преступлений по половой неприкосновенности исключаются лазейки в законодательстве, позволяющие фактически избежать наказания за совершенное преступление. В частности, исключаются срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применения пробационного надзора, выхода под залог, так как данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.