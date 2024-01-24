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    02:28, 24 Январь 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане ужесточена ответственность за преступления против половой неприкосновенности

    Бытовое насилие
    Фото: unsplash

    В Кыргызстане законодательно усилена ответственность и ужесточено наказание за преступления против половой неприкосновенности. Соответствующий закон подписан президентом страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР приняты в целях обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также жизни и здоровья от преступных посягательств. Задачей закона является усиление профилактики против преступлений путем ужесточения ответственности и создание механизмов защиты от повторных посягательств на потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности.

    С учетом внесенных изменений уголовные дела по тяжким преступлениям, в том числе изнасилование, в связи с примирением сторон не прекращаются. Исключаются нормы, предусматривающие прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. В качестве профилактики преступлений по половой неприкосновенности исключаются лазейки в законодательстве, позволяющие фактически избежать наказания за совершенное преступление. В частности, исключаются срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применения пробационного надзора, выхода под залог, так как данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе.

    Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

    Теги:
    Насилие над детьми Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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