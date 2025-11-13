Комитет казначейства Минфина РК официально переименован

Теперь ведомство называется Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

— Это событие стало частью реформ, направленных на повышение прозрачности и эффективности бюджетных процессов. Новое название подчеркивает важную роль Комитета в управлении государственными финансами, и отражает повышение статуса госоргана, — отметили в Министерстве финансов, добавив, что переименование не влечет за собой увеличения штатной численности сотрудников Комитета или дополнительных расходов государственного бюджета.

Переименование предусмотрено положениями нового Бюджетного кодекса Республики Казахстан (№ 171-VII), введенного в действие с 15 марта 2025 года, и соответствует требованиям Концепции управления государственными финансами до 2030 года, утверждаемой Указом Президента Республики № 1005 от 10 сентября 2022 года.

Решение о переименовании Комитета было закреплено приказом министра финансов РК от 3 октября 2025 года № 565, которым внесены соответствующие изменения и дополнения в положение о Комитете, ранее утвержденное первым заместителем премьер-министра - министром финансов РК в декабре 2019 года.