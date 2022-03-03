+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Комиссию по расследованию «посреднических схем» на рынках создали в Алматы

3 Марта 2022 20:07
Поделиться:
Комиссию по расследованию «посреднических схем» на рынках создали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Алматы Ерболата Досаева состоялось рабочее совещание с представителями государственных органов и продовольственных торговых объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Шесть школ построят в Усть-Каменогорске Более трех тысяч единиц современного оборудования закуплено в больницы ВКО Цены на продукты в Мангистауской области контролируют более 50 мониторинговых групп

По данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, в целях стабилизации цен на продовольственные товары совместно с районными акиматами ведется ежедневный мониторинг цен на полках торговых сетей, рынков и магазинов «у дома».

За последнюю неделю резкого повышения цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) не отмечено, кроме незначительных колебаний цен на овощную продукцию, что связано с затратами по хранению продукции.

Для недопущения необоснованного роста цен ведется работа с отечественными товаропроизводителями. Одним из эффективных механизмов является программа предоставления льготных займов, в рамках которой выдаются беспроцентные оборотные займы производителям и торговым сетям для фиксирования цен на длительный период.

На сегодня заключен договор с крупным производителем яиц ТОО «Алсад Казахстан» (занимает 30% доли рынка), который зафиксировал отпускные цены на уровне 400 тенге за десяток до 31 января 2024 года. С начала действия соглашения отмечен положительный эффект по стабилизации цен на яйца, снижение составило с 487 до 462 тенге за десяток.

Льготные займы также выданы торговым сетям «Магнум» (5,7 млрд тенге на 19 наименований СЗПТ) и «Тоймарт» (430,2 млн тенге на 12 наименований СЗПТ) для стабилизации цен до конца апреля. За счет закупа овощей по низким ценам у фермеров в сезон сбора урожая цена на полке в период межсезонья (с сентября 2021-го по апрель 2022 годы) зафиксирована на уровне до 30% ниже рыночных.

По итогам совещания аким Алматы Ерболат Досаев призвал представителей других торговых сетей принять активное участие в городской программе предоставления льготных оборотных займов, а также предупредил представителей крупных рынков о недопущении необоснованного превышения цен.

«Принято решение о создании комиссии по расследованию «посреднических схем». В рамках комиссии необходимо провести анализ производителей и поставщиков продовольственных товаров, выявить и пресечь цепочки перекупщиков, усилить мониторинг цен на СЗПТ, принять соответствующие меры в случае выявления превышения торговой надбавки в 15%», – отметил Ерболат Досаев.

По словам главы города, по аналогии с городской совместно с коллегами из Алматинской области создается также межрегиональная комиссия по выявлению «посреднических схем» на крупнейшем рынке «Алтын Орда», откуда в мегаполис поставляется до 80% овощей, фруктов и мяса. Основная задача – усилить работу по сдерживанию цен на продовольственные товары и снижению инфляционных процессов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Цены и тарифы  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Шесть школ построят в Усть-Каменогорске
Более трех тысяч единиц современного оборудования закуплено в больницы ВКО
Цены на продукты в Мангистауской области контролируют более 50 мониторинговых групп
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
3 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
4 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
5 Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
6 Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Читайте также
Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова сдадут в эксплуатацию в этом году
Учение «Көктем -2022» в Нур-Султане: укреплены дамбы на паводкоопасных участках
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив