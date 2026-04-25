Комиссию по отбору нового гимна создали в Кыргызстане
В Кыргызстане образована межведомственная комиссия по отбору проектов новой редакции текста и музыки государственного гимна, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
В комиссию, возглавляемую государственным секретарем Арсланом Койчиевым, вошли депутаты, деятели науки и культуры, филологи, музыковеды и композиторы.
Согласно требованию, новый текст гимна должен обладать высокой художественной выразительностью, гармонично звучать, быть торжественным, патриотичным и эмоциональным, а также легко запоминаться. Музыкальное произведение должно отражать историческое наследие, богатые культурные традиции, высокие достижения страны, национальное единство народа Кыргызстана и любовь к Отечеству.
Три отобранных варианта гимна представят на рассмотрение Жогорку Кенеша до 1 июня 2026 года.
Напомним, в октябре 2024 года экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу предложил переписать гимн Кыргызстана.
Позже президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал инициативу по изменению гимна страны.
В феврале 2025 года в стране был объявлен конкурс на создание нового гимна. Прием музыкальных предложений продлился до 8 сентября прошлого года. В январе текущего года депутаты парламента отклонили три предложенных варианта.