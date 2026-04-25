РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:05, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Комиссию по отбору нового гимна создали в Кыргызстане

    В Кыргызстане образована межведомственная комиссия по отбору проектов новой редакции текста и музыки государственного гимна, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Кабар

    В комиссию, возглавляемую государственным секретарем Арсланом Койчиевым, вошли депутаты, деятели науки и культуры, филологи, музыковеды и композиторы.

    Согласно требованию, новый текст гимна должен обладать высокой художественной выразительностью, гармонично звучать, быть торжественным, патриотичным и эмоциональным, а также легко запоминаться. Музыкальное произведение должно отражать историческое наследие, богатые культурные традиции, высокие достижения страны, национальное единство народа Кыргызстана и любовь к Отечеству.

    Три отобранных варианта гимна представят на рассмотрение Жогорку Кенеша до 1 июня 2026 года.

    Напомним, в октябре 2024 года экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу предложил переписать гимн Кыргызстана.

    Позже президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал инициативу по изменению гимна страны.

    В феврале 2025 года в стране был объявлен конкурс на создание нового гимна. Прием музыкальных предложений продлился до 8 сентября прошлого года. В январе текущего года депутаты парламента отклонили три предложенных варианта.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
