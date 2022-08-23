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Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
23 Августа 2022, 10:27
Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил в случае необоснованного повышения цен на ГСМ обеспечить принятие соответствующих мер реагирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Роману Васильевичу (Скляр) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования», - сказал Алихан Смаилов.

Также Министерству индустрии, Казмунайгазу и КТЖ было поручено принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ.

«Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики - ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива. В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Ербол Шыракпаевич (Карашукеев), продолжайте ежедневный мониторинг хода уборочных работ», - добавил Алихан Смаилов.


Премьер-министр РК   Энергетика   Урожай   Сельское хозяйство   Алихан Смаилов  
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