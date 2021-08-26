Комиссия во главе с министром обороны отправилась на место происшествия в Жамбылскую область
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -На складе воинской части в Жамбылской области, где сегодня около 19:00 произошло возгорание на одном из складов, продолжается ликвидация пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.
Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.
На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло 6 взрывов.
Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.
Имеются сведения о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, из них 10 военнослужащих.
На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.
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