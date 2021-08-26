+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Комиссия во главе с министром обороны отправилась на место происшествия в Жамбылскую область

26 Августа 2021 21:56
Поделиться:
Комиссия во главе с министром обороны отправилась на место происшествия в Жамбылскую область

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -На складе воинской части в Жамбылской области, где сегодня около 19:00 произошло возгорание на одном из складов, продолжается ликвидация пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Население Жамбылской области призвали не поддаваться панике
Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66 Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло 6 взрывов.

Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.

Имеются сведения о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, из них 10 военнослужащих.

На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.




Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #Армия   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Население Жамбылской области призвали не поддаваться панике
Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66
Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали
Более 920 тонн сена сгорело в этом году в ВКО
Популярное
1 В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
2 Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
3 Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
4 Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
5 В Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna
6 Коронавирус подтвердился у 6358 человек за сутки в Казахстане
Читайте также
Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области
Крупный пожар в Алматы: была угроза распространения на АЗС
В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
В Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna
Коронавирус подтвердился у 6358 человек за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив