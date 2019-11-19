Комиссия внесла предложения о приеме в гражданство Казахстана более тысячи человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании были рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него.

По итогам заседания комиссией на рассмотрение Главы государства внесены предложения о приеме в гражданство нашей страны 1 084 представителей различных национальностей, прибывших из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Также были приняты решения по другим вопросам миграционной политики.