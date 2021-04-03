Комиссия по земельной реформе: каковы итоги заседания рабочей группы по правовым вопросам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Барлыбаев поделился итогами заседания рабочей группы по правовым вопросам Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера прошло первое заседание рабочей группы по правовым вопросам. Все участники рабочей группы приняли активное участие. На повестке дня было рассмотрено 5 вопросов, по которым по результатам голосования решено вынести на обсуждение Комиссии по земельной реформе 3 вопроса. Первый вопрос был поднят Ахылбеком Куришбаевым, Маратом Башимовым, Муратом Абеновым по возврату функций госконтроля за использованием и охраной земель в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК», - рассказал Ерлан Барлыбаев во время второго заседания Комиссии по земельной реформе.

По словам депутата, вопрос эффективного использования земельных ресурсов действительно является актуальным. Предложение, как отметил Ерлан Барлыбаев, было поддержано 13 акиматами, а акиматами Карагандинской, Туркестанской областей, городов Алматы, Нур-Султана не поддержано. Тем не менее, большинством голосов вопрос выносится на заседание земельной комиссии.

«Следующим одним из немаловажных вопросов был вопрос упразднения земельной комиссии при акиматах по предоставлению земель путем цифровизации земельных отношений, поднятый Бахытжаном Базарбеком и Жигули Дайрабаевым. В настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента РК находится законопроект по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости. Законопроектом предусмотрено упрощение процедуры оформления прав на земельный участок посредством автоматизации услуг, исключения ряда документов, исключения земельной комиссии и др.», - сказал Е. Барлыбаев.

Последним вопросом был вопрос внесения изменений в статью 97 Земельного кодекса по запрету изменения целевого назначения на садоводство. В целом, как добавил Ерлан Барлыбаев, данный вопрос был поддержан всеми членами комиссии и центральным уполномоченным органом.

Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.



