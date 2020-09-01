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Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем создается в Казахстане

1 Сентября 2020 14:08
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Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем создается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Администрации Президента РК создается представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Почти 10 лет назад мы приняли Закон «О медиации», но до настоящего времени ни один госорган не занимается его развитием, внятная государственная политика отсутствует. Данное положение дел следует исправить», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в связи с этим при Администрации Президента создается представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем.


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#Президент Казахстана   #Суды   #Генпрокуратура   #Послание Президента 2017   #МВД РК  
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Серик Сабеков

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