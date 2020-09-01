Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем создается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Администрации Президента РК создается представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почти 10 лет назад мы приняли Закон «О медиации», но до настоящего времени ни один госорган не занимается его развитием, внятная государственная политика отсутствует. Данное положение дел следует исправить», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в связи с этим при Администрации Президента создается представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем.