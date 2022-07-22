22 Июля 2022 12:38

Комиссия назвала причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комиссия Министерства энергетики РК завершила расследование технологического нарушения с обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целях обеспечения полноты расследования и выяснения причин обрушения дымовой трубы комиссией были назначены энергетическая экспертиза режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы, параметров дымовых газов в трубе и техническая строительная экспертиза дымовой трубы №1.

На основании заключений экспертиз и выводов комплексного научно-технического исследования Комиссия назвала следующие причины обрушения:

- дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;

- ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;

- несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;

- высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;

- ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.

«Таким образом, совокупность вышеуказанных факторов послужили причиной обрушения дымовой трубы. По результатам работы Комиссии были разработаны основные организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений. По фактам допущенных нарушений и недостатков будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан», - говорится в сообщении Минэнерго.

За допущенные в ходе ремонтной кампании недостатки, выразившиеся в увеличении количества аварий и остановов оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов решением совета директоров к ответственным руководителям АО «Севказэнерго» были приняты дисциплинарные меры в виде освобождения от занимаемой должности и понижения в должности.

«В целях качественной подготовки и надежного прохождения предстоящего отопительного сезона АО «Севказэнерго» реализуется Дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2. Выполнение дорожной карты находится на контроле Министерства энергетики РК, проводится еженедельный выездной мониторинг. «, - заверили в ведомстве.

17 июля на Петропавловской ТЭЦ-2 уже состоялось выездное совещание с участием представителей Министерства энергетики РК, на котором был проинспектирован ход исполнения Дорожной карты.

20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта.

В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго».

Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасались, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов. В апреле министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил, что ремонт будет проводиться за счет средств акционеров.