Комикс со шрифтом Брайля для незрячих создали школьники в Кызылорде

Торгын Ерланкызы и Лагыл Амангельды учатся в 11-м классе Назарбаев интеллектуальной школы в Кызылорде. Свою идею они осуществили под руководством учителя географии Арай Нурбаевой.

Фото: Назерке Саниязова /Kazinform

В нашей стране есть книги со шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями. Но адаптация комиксов под тактильный формат широко не распространилась.

— Мы изучили опыт зарубежных инклюзивных изданий, также мы основывались на международном стандарте системы Брайля. В ходе реализации проекта мы консультировались с учителями местных специальных школ. Ученики в качестве научного аппарата использовали методические материалы экспертов по структуре Брайля, размерам шрифтов, способам создания тактильного рельефа, — сказала Арай Нурбаева.

Фото: Назерке Саниязова /Kazinform

Идея возникла в связи с малым количеством контента, доступного для детей с нарушениями зрения.

— Чтобы решить эту проблему, мы изучили шрифт Брайля, искали путь адаптации формата комикса в тактильном виде. В ходе реализации проекта мы научились сокращать тексты, составлять сценарии, использовать печать Брайля и распечатывать с помощью специального принтера, — сказала Торгын Ерланкызы.

Старательные школьники отметили преимущества комиксов.

— В классических книгах со шрифтом Брайля обычно дается только текст. А комикс — жанр, дающий возможность узнать о событии с помощью визуально-художественной структуры. Мы поставили себе целью заменить эту структуру тактильными элементами, предложить новое пособие читателю с ограниченной зрительной способностью. Хотя текст комикса короткий, он отличается логическим порядком кадров, созданием тактильных образов и приспособлением их к тексту Брайля. Проект рассчитан на детей и подростков. Потому что комикс помогает легче воспринять познавательный материал. В содержание включены небольшое событие, диалог персонажей и воспитательная идея, — сказал один из авторов проекта Лагыл Амангельды.

Фото: Назерке Саниязова /Kazinform

Ученики планируют применить эту инициативу и к другим естественно-научным дисциплинам, подготовить учебные пособия в виде комиксов.

— Благодаря нашему мобильному приложению «InComics» мы сможем сделать наши книги комиксов доступными для всех учеников, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. Это даст возможность облегчить учебный процесс для незрячих и слабовидящих детей, повысить заинтересованность в учебе с помощью визуальных рассказов в виде комиксов, а также контролировать ход обучения и видеть достижения ученика, — сказала Арай Нурбаева.

Проект занял первое место на прошедшем недавно втором этапе республиканского конкурса научных проектов.

