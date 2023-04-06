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Комикс «Капитан Qazaqstan» презентовали в Астане

Махаббат Сыздыкова
6 Апреля 2023, 04:16
Комикс «Капитан Qazaqstan» презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке «Socio Expert Club» Института общественной политики партии AMANAT в рамках темы «Новая политическая культура и креативная индустрия» был презентован комикс «Капитан Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители государственных органов, интеллигенция, политологи, эксперты, блогеры, лидеры молодежных организаций.

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«Лично я предпочитаю мангу, например, такие как: «Наруто», «Атака титанов» – это потрясающие проекты в этой области. Появление «Наруто» значительно сократило количество самоубийств среди молодежи в Японии. Поэтому такие произведения нужны обществу», – сказал секретарь партии Даулет Карибек.

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В свою очередь, депутат Сената Геннадий Шиповских отметил значимость развития креативной индустрии и отметил вклад комиксов в воспитание подрастающего поколения.

«Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента в развитии отечественной креативной индустрии. Я поднимал этот вопрос и в стенах Мажилиса Парламента. Эту отрасль нужно поддерживать. Комиксы имеют свою образовательную ценность, в них есть польза для молодого поколения. Герои комиксов обычно являются проводниками моральных ценностей, таких как: патриотизм, гуманизм, добродетель. Они готовы отдать долг Родине в критический час. Поэтому необходимо уделять максимум внимания развитию креативной индустрии», – сказал народный избранник.

По словам автора проекта «Kitap.kz», медиаэксперта Макпал Жумабай, у молодежи страны очень высокий творческий, интеллектуальный потенциал.

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«Комиксы формирует общественную культуру. К сожалению, отечественных комиксов очень мало, их можно пересчитать по пальцам. Это совершенно новая отрасль для нашей страны. «Капитан Qazaqstan» – первый в стране комикс на политическую тематику. Я уверен, что этот труд заинтересует не только детей, но и взрослых», – сказала она.

Автор данного произведения – главный эксперт Института общественной политики при партии Ерлан Ахмеди. К слову это не первое его произведение, он автор книг «Власть. Серый кардинал» и «Оратор 21 века. 77 советов».

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«Этот комикс я задумал еще когда учился в школе. Я вырос, смотря фильмы и мультфильмы Marvel, DC. Я много думал над тем, каким должен быть герой, политик современного Казахстана. И в результате появился «Капитан Qazaqstan». Он отстаивает семейные ценности, пропагандирует патриотизм, справедливость. Мы должны воспитывать наших молодых соотечественников в правильном направлении», – сказал Ерлан Ахмеди.

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Отметим, что главный герой комикса Динмухаммед Касымхан – политик, который по ночам превращается в супергероя, борющегося с несправедливостью. Купить комикс можно в магазинах «Алаш» и «Абай» в Астане.

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Фото Али Галым


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