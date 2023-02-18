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Комфортным для проживания городом хотят сделать Костанай

Автор:  
Жанна Мусабаева
18 Февраля 2023, 10:43
Комфортным для проживания городом хотят сделать Костанай

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проекты детальной планировки частей города разрабатывают в Костанае. Об этом сообщил руководитель управления строительства, градостроительства и архитектуры Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Выступая на коллегии управления, Танжариков отметил, что областной центр стремительно развивается, растет население и городу необходима трансформация и правильное развитие.

«Наша задача – сделать город комфортным для проживания. В целях дальнейшего развития города Костанай в текущем году планируется разработка 5 проектов детальной планировки частей города. По 3 микрорайонам города Костаная уже начаты работы по разработке проекта детальной планировки. В проекте мы хотим сформировать разнообразные объемно-пространственные решения жилой и многофункциональной застройки, что предполагает сочетание разных типов домов в одном квартале, создание комфортных внутриквартальных территорий, включение предприятий торговли и услуг, объектов начального и среднего образования, офисных зданий, автостоянок в состав жилой застройки, обеспечение в пешеходной доступности для каждого жителя всего необходимого для повседневной жизни»,- заявил Берик Танжариков.

Планируется, что уже в марте разработанные проекты детальной планировки выведут на публичные обсуждения с участием населения и заинтересованных органов. Презентовать проекты населению будут в виде макетов и 3D-визуализации.

Аким области Кумар Аксакалов поручил ведомству до марта предоставить план по озеленению Костаная и обеспечению зонами отдыха. Он также подверг критике точечную застройку города и поручил при дальнейшем планировании строительства объектов учитывать нормы по парковкам.

Фото: Kstnews.kz
Костанайская область   Строительство   Костанай  
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