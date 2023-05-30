«Комфортные школы»: как будут наказывать подрядчиков за срывы сроков строительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Перед подрядчиками, занимающимися строительством «Комфортных школ» поставили жесткие условия, передает МИА «Казинформ».

Председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов отметил, что подрядчики обязаны строго соблюдать график разработки проектно-сметной документации (ПСД) и график производства работ.

«В случае, если подрядчик неоднократно (более двух раз) срывает сроки выполнения указанных графиков более чем на 7 календарных дней, или приостанавливает работы без санкционирования заказчиком на срок более 7 календарных дней, мы оставляем за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке и привлечь другую компанию, готовую справиться с поставленной задачей в срок», - прокомментировал Маулен Айманбетов.

По его словам, такие меры предпринимаются, чтобы обеспечить своевременность строительства комфортных школ.

«Мы полностью осознаем важность этого проекта для будущего детей и страны в целом, и будем решительно действовать, чтобы обеспечить достойные условия обучения для каждого ребенка», - добавил спикер.

Больше всего «Комфортных школ» появятся в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях, в городах Шымкент, Астана и Алматы. Остальные школы будут равномерно распределены по всему Казахстану, включая малые города.

Также известно, какие строительные компании будут возводить «Комфортные школы» по всей стране.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Комфортная школа» выделят 2,6 трлн тенге.