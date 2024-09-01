комфортную школу открыли в Жамбылской области

В селе Сарыкемер Байзакского района состоялось торжественное открытие новой школы, которую построили по поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

В торжественной церемонии первого звонка приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, ветераны-педагоги, жители села.

Фото: акимат Жамбылской области

Поздравляя всех с Днем знаний, глава региона подчеркнул, что работа по строительству новых школ, поддержке педагогов проводится на системной основе.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию образования и науки. В нашей области ежегодно проводится масштабная работа по развитию инфраструктуры системы образования. Мы стали свидетелями и участниками важного события — открытия школы в рамках национального проекта «Комфортная школа». Здесь создана комфортная и безопасная образовательная среда, что позволит нашим детям добиться больших успехов, — сказал аким области и пожелал успехов учителям.

Ветеран-педагог Байзакского района Аскар Бекбауов отметил позитивные изменения в сфере образования, выразил благодарность руководству страны за строительство современной школы в сельской местности от имени жителей.

После торжественной церемонии разрезания ленты жителей пригласили в здание и показали кабинеты, оборудованные по современным стандартам.

В школе на 600 мест имеются 35 учебных кабинетов, актовый зал, два спортивных зала, два компьютерных кабинета, столовая, библиотека, мастерские для мальчиков и девочек. Также установили специальные шкафы для хранения книг.

Школа полностью оснащена камерами видеонаблюдения, есть лифт для детей с ограниченными возможностями.

Фото: акимат Жамбылской области

По заказу АО «Samruk-Kazyna Construction» ТОО «Тараз Курылыс дизайн» приступило к строительству в июне прошлого года.

— По поручению Главы государства в нашем селе построили большую современную школу. Здесь для наших сыновей и дочерей созданы все условия. Я рада, что мой первоклассник будет учиться в такой комфортной школе. Мы благодарны Главе государства, — отметила жительница села Сарыкемер Гульзада Мынжасаркызы.



Еще одна жительница Раушан Кудайбергенова сказала о том, что из-за дефицита мест в школах детям приходилось ездить в соседние села.

— Благодаря национальному проекту и в нашем селе появилась современная школа, — подчеркнула она.

В Жамбылской области в 2024 году на развитие сферы образования выделено 317,8 млрд. тенге, что больше на 13,5% по сравнению с пошлым годом.

В 2024–2025 годах планируется строительство 41 объекта образования. До конца года планируется завершить строительство 18 школ.

В рамках национального проекта «Комфортная школа», реализуемого по инициативе Главы государства, в области планируется построить 12 школ. Из них шесть школ будут введены в эксплуатацию в этом году.

Также проводится капитальный ремонт 10 объектов образования. Завершены работы по текущему ремонту 96 школ.

Кроме того, на улучшение материально-технической базы учреждений образования выделено 1,9 млрд тенге.

В День знаний состоялось торжественное открытие двух школ в Таразе. В преддверии нового учебного года отремонтированы три ветхие школы в Меркенском, Кордайском, Сарысуском районах.

Фото: акимат Жамбылской области

Фото: акимат Жамбылской области

Всего в День знаний в Казахстане открыли 16 комфортных школ.