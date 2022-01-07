Комендатура Нур-Султана озвучила положения режима ЧП в столице
Согласно приказу коменданта, в городе будет усилена охрана общественного порядка. Кроме того, в столице введен комендантский час, ограничивающий передвижение горожан с 23:00 до 7:00. Такой режим будет действовать до 19 января.
Полный текст приказа выглядит следующим образом:
В целях обеспечения безопасности населения города Нур-Султана в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5 и 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», а также реализации Указа Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 732 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на период чрезвычайного положения состав аппарата комендатуры города Нур-Султана согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
2.1. Департаменту полиции города Нур-Султана (Малыбаев Б.А., Рысбаев А.К., Шакеров М.Б., Мукашев Н.М.) совместно с приданными силами усилить охрану общественного порядка», - постановил Е. Саденов.
Кроме того, Управлению специализированной службы охраны города Нур-Султана поручено усилить охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.
«Управлениям местной полицейской службы (Айтмагамбетов А.А.) и административной полиции (Чупеков Е.К.), командирам Полка патрульной полиции (Калиев Н.О.) и Специализированного батальона патрульной полиции (Хантемиров Б.А.), Управлениям полиции районов «Алматы» (Абуталипов С.М.), «Байконыр» (Казбеков Д.С.), «Есиль» (Абиров М.К.) и «Сарыарка» (Орынбетов К.А.):
- установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане в период с 23:00 часов до 07:00 часов за исключением лиц и транспортных средств, задействованных в мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности столицы и функционирования транспорта;
- обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.
2.4. Департаменту полиции города Нур-Султана (Малыбаев Б.А.) совместно с Департаментом по делам обороны города Нур-Султана (Берекполов М.Н.) ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него путем установки блокпостов на всех направлениях въезда-выезда из столицы.
2.5. Акимату города Нур-Султана (Амрин А.К., Кизатов Е.А., Оралов А.Р., Нуркенов Н.Ж., Солтамбеков Н.К., Бекмурзаев Е.О.):
- запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
- обеспечить работу общественного транспорта в штатном режиме.
2.6. Управлению административной полиции (Чупеков Е.К.) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
3. Акимату города Нур-Султана (Амрин А.К.) предусмотреть выделение денежных средств на расходы, связанные с организацией мероприятий по чрезвычайному положению в городе Нур-Султане.
4. Утвердить:
4.1. Правила работы коммунальных и аварийных служб на период действия чрезвычайного положения в городе Нур-Султане согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4.2. Правила работы образовательных учреждений города Нур-Султана в период действия чрезвычайного положения согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4.3. Правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа в городе Нур-Султане согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. ГУ «Управление внутренней политики города Нур-Султан» (Бабамуратов Д.А.) опубликовать данный приказ в средствах массовой информации и провести комплексную разъяснительную работу.
6. Определить ответственным за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, аппарат комендатуры города Нур-Султана.
7. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Он напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков.