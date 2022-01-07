Комендатура Нур-Султана озвучила положения режима ЧП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комендант города Нур-Султан, генерал-майор полиции Ержан Саденов озвучил положения режима ЧП в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Согласно приказу коменданта, в городе будет усилена охрана общественного порядка. Кроме того, в столице введен комендантский час, ограничивающий передвижение горожан с 23:00 до 7:00. Такой режим будет действовать до 19 января.

Полный текст приказа выглядит следующим образом:

В целях обеспечения безопасности населения города Нур-Султана в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5 и 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», а также реализации Указа Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 732 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период чрезвычайного положения состав аппарата комендатуры города Нур-Султана согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

2.1. Департаменту полиции города Нур-Султана (Малыбаев Б.А., Рысбаев А.К., Шакеров М.Б., Мукашев Н.М.) совместно с приданными силами усилить охрану общественного порядка», - постановил Е. Саденов.

Кроме того, Управлению специализированной службы охраны города Нур-Султана поручено усилить охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

«Управлениям местной полицейской службы (Айтмагамбетов А.А.) и административной полиции (Чупеков Е.К.), командирам Полка патрульной полиции (Калиев Н.О.) и Специализированного батальона патрульной полиции (Хантемиров Б.А.), Управлениям полиции районов «Алматы» (Абуталипов С.М.), «Байконыр» (Казбеков Д.С.), «Есиль» (Абиров М.К.) и «Сарыарка» (Орынбетов К.А.):

- установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане в период с 23:00 часов до 07:00 часов за исключением лиц и транспортных средств, задействованных в мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности столицы и функционирования транспорта;

- обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

2.4. Департаменту полиции города Нур-Султана (Малыбаев Б.А.) совместно с Департаментом по делам обороны города Нур-Султана (Берекполов М.Н.) ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него путем установки блокпостов на всех направлениях въезда-выезда из столицы.

2.5. Акимату города Нур-Султана (Амрин А.К., Кизатов Е.А., Оралов А.Р., Нуркенов Н.Ж., Солтамбеков Н.К., Бекмурзаев Е.О.):

- запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

- запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

- обеспечить работу общественного транспорта в штатном режиме.

2.6. Управлению административной полиции (Чупеков Е.К.) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

3. Акимату города Нур-Султана (Амрин А.К.) предусмотреть выделение денежных средств на расходы, связанные с организацией мероприятий по чрезвычайному положению в городе Нур-Султане.

4. Утвердить:

4.1. Правила работы коммунальных и аварийных служб на период действия чрезвычайного положения в городе Нур-Султане согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4.2. Правила работы образовательных учреждений города Нур-Султана в период действия чрезвычайного положения согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4.3. Правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа в городе Нур-Султане согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. ГУ «Управление внутренней политики города Нур-Султан» (Бабамуратов Д.А.) опубликовать данный приказ в средствах массовой информации и провести комплексную разъяснительную работу.

6. Определить ответственным за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, аппарат комендатуры города Нур-Султана.

7. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Он напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков.