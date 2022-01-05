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Комендатура Алматы обратилась к жителям города

5 Января 2022 13:27
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Комендатура Алматы обратилась к жителям города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент. Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью. Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности», - сообщили в комендатуре.

Также учитывая появление слухов и фейков, всех горожан и СМИ просят использовать и опираться только на официальные источники информации.

Отметим, в Алмтаы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.


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#Алматы   #Безопасность   #ЧП-2022  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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