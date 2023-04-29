Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Байзакском районе Жамбылской области состоялся запуск завода по производству комбикормов АО «Алель Агро». Ожидается, что завод, выйдя на полную мощность, полностью обеспечит внутренний рынок комбикормами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, общая стоимость проекта 4,4 млрд тенге, мощность 96 тысяч тонн кормов в год. Комбикормовый завод в Байзакском районе запущен с целью увеличения производительности и обеспечения ценовой доступности продукции птицефабрики.

Как сообщалось ранее, алматинская компания построила в соответствии с современными требованиями в Жамбылском районе Жамбылской области, на территории бывшей мясомолочной фермы птицефабрику проектной стоимостью 1,2 млрд тенге. Модернизированный комплекс из 13 птичников располагается в Асинском сельском округе, примыкающем к областному центру - Таразу. Компания использует современное зарубежное оборудование и современные технологии выращивания птицы, получения качественного мяса. Проект, рассчитанный на три года, включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области.

Птицеводство в регионе развивает и местная компания «Аулие-Ата Феникс». Мощность предприятия - 4 тысячи тонн продукции в год. Здесь запущены цеха по переработке отходов убоя и по производству мясокостной муки мощностью 2,5 тысячи тонн в год. Производство яиц налажено также местной компанией «АСА DAMU». На строительство нового корпуса было выделено 200 млн тенге. На сегодняшний день здесь в сутки производится до 144 тысяч яиц, планируется нарастить суточную мощность до 216 тысяч яиц.

«В настоящее время в сфере сельского хозяйства области реализуются совместные проекты с некоторыми зарубежными компаниями. В регионе наряду с полеводством и животноводством есть большие возможности развивать птицеводство. В 2019 - 2021 годах четыре крупные птицефермы произвели 15,4 тысячи тонн мяса птицы, в 2022 году открылась птицефабрика акционерного общества «Алель Агро». Намечено открытие новых предприятий. К 2026 году планируется увеличить производство мяса птицы в регионе до 70 тысяч тонн. Ожидается, что таким образом будет решена проблема самообеспечения региона мясом птицы. Новый завод по производству комбикормов имеет большие перспективы. Развитие птицеводства даст значительный толчок укреплению социально-экономического положения региона», – сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на открытии предприятия, состоявшегося в рамках форума «Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023».

В открытии также приняли участие вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек, губернатор Таласской области Кыргызской Республики Нурлан Дарынов, генеральный директор акционерного общества «Алель Агро» Ерик Ахметбекулы, ветеран сельскохозяйственной отрасли Амангелды Карентаев.

Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек подчеркнул важность перехода к глубокой переработке сырья и сообщил, что на производство комбикормов государством предусмотрено 25% субсидий. В этом направлении будут рассматриваться и другие меры поддержки.

Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.