Комаров в Астане станет меньше: обработали уже 10 тысяч гектаров

В Астане продолжается четвертый тур дезинсекционных мероприятий против комаров, мошек и других насекомых, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По данным акимата, в рамках текущего этапа уже обработано 10 тыс. гектаров территории города.

Работы проводятся в две смены — ежедневно с 21:00 до 05:00. Обработка начинается с центральной части города и постепенно продвигается к окраинам методом вытеснения с одновременным созданием защитного барьера. Каждый тур длится 20 дней, всего за сезон запланировано шесть туров.

Как отметили в акимате, полностью уничтожить комаров невозможно, поскольку они являются частью экосистемы. Однако проводимые мероприятия позволяют сократить их численность до 90%.

Для дезинсекции используются механические роторные опрыскиватели, специализированные машины, квадрокоптеры для обработки труднодоступных участков с камышовой растительностью, а также специально оборудованная лодка для работы на крупных водоемах.

К работам привлечены более 150 дезинфекторов, прошедших профессиональную подготовку и инструктаж по безопасному проведению дезинсекции.

В акимате также призвали управляющие компании, КСК, ОСИ, а также объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынки и торговые центры присоединиться к мероприятиям. Для этого необходимо проводить благоустройство территорий, осушение подвальных помещений и их дезинсекционную обработку.

Во время проведения работ жителям рекомендуется ограничить посещение обрабатываемых территорий и закрывать окна в период обработки.

Ранее сообщалось, что жители Атырау недовольны борьбой с комарами. Более 2 тысяч жалоб поступило в местные органы.