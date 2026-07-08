Более 2 тысяч жалоб: жители Атырау недовольны борьбой с комарами

В Атырау выросло число жалоб жителей на качество дезинсекции против комаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в единый центр связи «109» поступило более двух тысяч обращений, вновь поднят вопрос качества дезинсекционных обработок.

Большая часть жалоб поступила от жителей Еркинкалинского сельского округа, а также микрорайонов Оркен, Жумыскер, Жулдыз и Нурсая.

Этот вопрос был рассмотрен на совещании в областном акимате, где подрядная организация ТОО «AG Disinfection Services» отчиталась о ходе дезинсекционных работ.

Как сообщил директор компании Нурлыбек Ахмедияров, дезинсекция проводится на открытых водоемах, благоприятных для размножения комаров, в том числе на территории «Сасык сай». Используются беспилотные летательные аппараты. До настоящего времени воздушным способом проведено 30 обработок, во время каждой распылялось по 30 литров специального препарата. К обработке канала «Ерик Мостовой» привлечено четыре единицы специальной техники. Ежедневно в вечернее время для обработки улиц и общественных мест планируется задействовать 10 единиц спецтехники.

В этом году в Атырау на дезинсекционные работы выделен 101 млн тенге. По данным акимата, выполнено около 40% запланированной работы. Для обработки используются препараты «Агран», «Мистраль», «Фаскон», «Сольфак» и «Циперметрин». Специалисты утверждаю, что эти препараты безопасны для людей и домашних животных. Дезинсекция проводится ежедневно с 21:00 часов до 06:00 часов.

Однако большое количество жалоб свидетельствует о том, что у жителей остаются вопросы к эффективности проводимой дезинсекции. В связи с этим, на совещании было уделено особое внимание качеству дезинсекции и ее организации.

— Ответственным учреждениям поручено полностью охватить территории, близко расположенные к водоемам, усилить работу. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля будет проверять подрядчиков на соответствие их работы требованиям. В ходе проверок будут учитываться наличие лицензий, наличие специальной техники, технология приготовления растворов и объемы используемых препаратов, — говорится в сообщении акимата.

Кроме того, поставлена задача утвердить точный график дезинсекционных работ, строго контролировать их выполнение, а также привлекать, в случае необходимости, дополнительных подрядчиков и заранее оповещать жителей о проводимых работах.

Ранее сообщалось, что, число жалоб на комаров при бюджете 172 млн тенге растет в Атырау.