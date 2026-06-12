Число жалоб на комаров при бюджете 172 млн тенге растет в Атырау

Жители Атырау заявляют, что, несмотря на выделение в этом году более 172 млн тенге на борьбу с комарами, они недовольны результатами проводимой дезинсекции. По словам горожан, в последние дни количество комаров заметно увеличилось, и находиться на улице в вечернее время стало затруднительно, передает корреспондент Kazinform.

Жители Атырау все чаще выражают в социальных сетях жалобы на эффективность работ по обработке от комаров.

По их мнению, несмотря на значительный объем выделенных средств, численность вредителей не снижается. Горожане просят регулярно публиковать отчеты о территориях, где проводится дезинсекция, а также о применяемой технике.

— Просим усилить дезинсекционные работы, проводимые в каждом районе и на улицах города, а также регулярно публиковать видеоотчеты о применяемой технике и выполненных работах. Например, указывать, в каких районах какие работы проведены, и учитывать мнение жителей этих районов. Тогда результаты работы будут более открытыми и понятными для населения, — говорят жители Атырау.

С апреля на единый контактный центр 109 поступило 815 обращений, связанных с комарами. Из них 796 обращений были выполнены.

За дезинсекцию по городу отвечает ТОО «AG Disinfection Services». По информации подрядной организации, обработка от комаров проводится ежедневно с 22:00 до 06:00. В настоящее время работы организованы в усиленном режиме и выполняются в объеме 3-4 выездов в сутки.

Специалисты связывают увеличение численности комаров в последние дни с частыми осадками и влиянием ветра со стороны моря.

— Борьба с комарами осуществляется в три этапа. При проведении дезинсекции используются препараты «Агран», «Мистраль», «Фаскон», «Сольфак» и «Циперметрин». Эти средства не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных. Все растворы готовятся в специализированной лаборатории и проходят соответствующую проверку, — сообщила представитель подрядной организации Гульсара Ходжебекова.

Канал Ерик-Мостовой и испарительный участок «Сасық сай» считаются одними из основных очагов размножения комаров. В связи с этим для обработки указанных территорий задействованы дроны. Распыляемый с их помощью раствор распространяется в радиусе 300 метров, а зона воздействия достигает 2 километров. Такие работы проводятся один-два раза в неделю в зависимости от уровня размножения комаров.

— Проводится дезинсекция подвалов и подъездов многоквартирных жилых домов, водоемов и влажных участков. Работы будут продолжаться в течение всего летнего периода, — сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Атырау Эльдар Кариполлаев.

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