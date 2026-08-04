Командный чемпионат мира по шахматам среди университетов стартовал в Алматы

Команды 16 университетов мира, включая Оксфорд, Кембридж и Гарвард, с 4 по 9 августа в Алматы разыграют награды чемпионата мира среди вузов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан в финале чемпионата мира среди студентов представляют команды Казахского национального университета спорта, КазНУ имени аль-Фараби и Алматы Менеджмент Университета.

В составах казахстанских команд игроками с наивысшим рейтингом ФИДЕ являются Казыбек Ногербек (2495), Сатбек Ахмединов и Меруерт Камалиденова (оба по 2400), представляющие Университет спорта, FM Ерлан Тлеуханов (2296) из команды КазНУ и FM Жангир Бижигитов (2272) из AlmaU.

По среднему рейтингу участников на 1 августа в число лидеров входят Saint Louis University (2577), Ural State Mining University (2514), University of Texas at Dallas (2441) и Казахский национальный университет спорта (2420).

— Сегодня Казахстан становится местом встречи сильнейших молодых шахматистов, представляющих ведущие образовательные учреждения мира. Этот чемпионат не только борьба за медали, но и площадка для общения, обмена знаниями, укрепления связей между университетами и формирования долгосрочного партнерства между странами, — сказала заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

Фото: KazChess

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что шахматы являются важным образовательным инструментом, а в Казахстане уже есть конкретные результаты в подготовке педагогических кадров: более 200 студентов пяти педагогических вузов прошли обучение по Minor-программе «Педагог по шахматам», а в 31 вузе реализуются программы с дисциплинами по шахматному образованию. По его словам, следующим этапом стало открытие учебно-методической лаборатории KazChessLab на базе Казахского национального женского педагогического университета.

— Шахматы — это не только интеллектуальная игра, но и эффективный образовательный инструмент, который развивает критическое мышление, самостоятельность, ответственность и способность к стратегическому планированию. Именно поэтому для нас принципиально важно готовить педагогов, способных профессионально интегрировать шахматное образование в учебный процесс. Это вклад не только в повышение качества педагогического образования, но и в развитие человеческого капитала и интеллектуального потенциала нашей страны, — сказал министр.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов подчеркнул, что проведение турнира в Алматы подтверждает позиции Казахстана и национальной федерации в мировом шахматном движении.

— То, что именно Казахстан и Алматы сегодня принимают этот исторический виток, лучше любых слов свидетельствует о силе нашей страны и нашей федерации, которая по праву стала одним из локомотивов мировых шахмат. При этом развитие студенческих шахмат — один из приоритетов для нас, потому что именно в университетской среде сегодня завязываются связи и знакомства, которые выходят далеко за рамки шахматной доски и продолжаются в науке, образовании и совместных проектах по всему миру, — заявил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Фото: KazChess

Заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим отметил, что Алматы по праву считается студенческим городом, где обучаются более 236 тысяч студентов, и потому символично, что именно здесь проходит чемпионат, объединяющий молодежь из разных стран мира.

Одновременно с финалом командного чемпионата мира среди университетов в Алматы 4–5 августа пройдет матч юношеских сборных Казахстана и мира среди игроков от 8 до 18 лет — отдельно среди юношей и девушек, сначала в рапиде, затем в блице. Общий призовой фонд матча составляет 15 млн тенге.

Ранее сообщалось о том, что Алуа Нурман стала третьей в мировом рейтинге среди шахматисток до 20 лет.