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    Алуа Нурман стала третьей в мировом рейтинге среди шахматисток до 20 лет

    Казахстанская шахматистка Алуа Нурман вошла в тройку сильнейших юниорок мира по версии обновленного рейтинга FIDE, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

    Алуа Нурман
    Фото: из личного архива А. Нурман

    Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала обновленный рейтинг ста лучших шахматисток мира среди юниорок до 20 лет.

    19-летняя представительница Казахстана Алуа Нурман улучшила свой результат, набрав семь рейтинговых баллов. Теперь ее показатель составляет 2 442 очка, что позволило ей подняться с четвёртой на третью позицию в мировом списке.

    Лидером рейтинга остается украинская шахматистка Анастасия Гнатышин с результатом 2 465 очков. Второе место занимает Анна Шухман (FIDE/Россия) — 2 443 очка. Алуа Нурман отстает от нее всего на один балл.

    Казахстанская шахматистка является чемпионкой Азии по блицу 2025 года, а в июне на командном чемпионате мира в Гонконге она завоевала золотую медаль в блице и серебряную награду в рапиде на личной доске.

    В обновленный рейтинг также вошли другие представительницы Казахстана. Амина Кайрбекова занимает 13-е место с 2 353 очками, Елназ Калиахмет расположилась на 22-й позиции (2 304 очка), Зарина Нургалиева — на следующей строчке (2 302 очка), а Мария Холявко занимает 60-е место с результатом 2 217 очков.

    Ранее сообщалось, что Алматы примет первый командный чемпионат мира FIDE среди университетов.

     

     

    Спорт спортсмены Казахстана Шахматы
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор