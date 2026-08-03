Алуа Нурман стала третьей в мировом рейтинге среди шахматисток до 20 лет

Казахстанская шахматистка Алуа Нурман вошла в тройку сильнейших юниорок мира по версии обновленного рейтинга FIDE, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала обновленный рейтинг ста лучших шахматисток мира среди юниорок до 20 лет.

19-летняя представительница Казахстана Алуа Нурман улучшила свой результат, набрав семь рейтинговых баллов. Теперь ее показатель составляет 2 442 очка, что позволило ей подняться с четвёртой на третью позицию в мировом списке.

Лидером рейтинга остается украинская шахматистка Анастасия Гнатышин с результатом 2 465 очков. Второе место занимает Анна Шухман (FIDE/Россия) — 2 443 очка. Алуа Нурман отстает от нее всего на один балл.

Казахстанская шахматистка является чемпионкой Азии по блицу 2025 года, а в июне на командном чемпионате мира в Гонконге она завоевала золотую медаль в блице и серебряную награду в рапиде на личной доске.

В обновленный рейтинг также вошли другие представительницы Казахстана. Амина Кайрбекова занимает 13-е место с 2 353 очками, Елназ Калиахмет расположилась на 22-й позиции (2 304 очка), Зарина Нургалиева — на следующей строчке (2 302 очка), а Мария Холявко занимает 60-е место с результатом 2 217 очков.

Ранее сообщалось, что Алматы примет первый командный чемпионат мира FIDE среди университетов.