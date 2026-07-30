Алматы примет первый командный чемпионат мира FIDE среди университетов

Алматы 4–9 августа 2026 года станет центром мировых университетских шахмат. В самом крупном городе Казахстана пройдёт финал FIDE World University Team Chess Championship — первого командного чемпионата мира FIDE среди университетов. Церемония открытия состоится 4 августа, передает Kazinform.

Участвуют 16 университетских команд. Среди них университеты с многовековой академической историей и давними шахматными традициями, такие как Оксфорд, Кембридж, Гарвард. Шахматные клубы этих университетов существуют более полутора веков. Их команды представляют не только ведущие образовательные учреждения, но и целую эпоху в истории университетских шахмат.

Проведение турнира продолжит масштабное сотрудничество Казахстана с FIDE.

— Провести первый чемпионат FIDE такого рода означает высокую честь и ответственность. Поэтому выбор Казахстана говорит о том, каким доверием сегодня пользуется наша страна в мире. Важно и то, что университетские шахматы создают основу для сотрудничества далеко за пределами спорта. За доской здесь сидят те, кто уже через десять лет будет возглавлять компании и государственные институты. Связи, рожденные в студенческие годы, нередко оказываются самыми прочными. И это, пожалуй, главный результат, который останется вне турнирной таблицы. Алматы для такой истории — идеальный выбор. Это крупнейший студенческий центр республики, и город умеет разговаривать с молодыми людьми на их языке. Мы хотим, чтобы участники увидели не только сильную организацию турнира, но и гостеприимный Казахстан. Спустя годы кто-то из них будет решать, где начать проект или открыть бизнес. Хорошо, если в этот момент они вспомнят нашу страну с теплотой, — подчеркнул президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

На одной площадке встретятся представители университетов Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Организаторы также ведут работу по расширению географии участников, чтобы в финале были представлены университетские команды со всех континентов.

— Этот чемпионат объединит университеты с выдающейся академической и шахматной историей. Всего в отборочных этапах выступили 79 команд из 49 стран. Такой масштаб подтверждает высокий международный статус турнира и укрепляет позиции Казахстана как страны, способной принимать интеллектуальные соревнования мирового уровня, — отметил первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

Особый интерес представляет участие американских вузов, известных сильными студенческими шахматными программами. Saint Louis University, Webster University и University of Texas at Dallas неоднократно становились победителями крупнейших межвузовских соревнований в США. Казахстан на домашнем чемпионате представят КазНУ им. аль-Фараби и Казахский национальный университет спорта.

— В Казахстане создаются условия, чтобы молодые люди могли получать качественное образование, развивать свои способности и добиваться высоких результатов. Шахматы формируют стратегическое мышление, дисциплину, ответственность и умение принимать решения. Для студентов наших университетов домашний чемпионат мира — это уникальная возможность получить опыт соревнований самого высокого уровня и доказать, что казахстанская молодёжь способна на равных конкурировать с представителями ведущих вузов мира, — сказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

Финальный этап соберёт 16 команд: восемь из них завоевали путёвки по итогам онлайн-квалификации, ещё восемь получили специальные приглашения FIDE и организаторов.

На первом этапе участников разделят на четыре группы. По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где продолжат борьбу в четвертьфиналах, полуфиналах и решающих матчах за медали.

Каждая встреча пройдёт на четырёх досках. Согласно регламенту, в игровом составе каждой команды должны быть представлены как минимум один мужчина и одна женщина. Общий призовой фонд чемпионата составит 50 тысяч евро.

Помимо командного чемпионата мира среди университетов, 4–5 августа в Алматы состоится ещё одно яркое международное событие: сборная Казахстана по шахматам выступит против сборной мира (до 18 лет).

В каждой встрече выступят по семь шахматистов: шесть основных игроков и один запасной. Женские и мужские команды будут представлены в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Всего примут участие 24 юных шахматиста, которые сыграют на 12 досках.

Чемпионат станет не только борьбой за мировой титул, но и местом встречи молодых интеллектуальных лидеров, представляющих ведущие образовательные центры разных стран. Его проведение укрепит позиции Алматы и Казахстана на карте мировых шахмат и придаст новый импульс развитию университетского спорта в стране.

Ранее корреспондент Kazinform рассказал о месте Казахстана на шахматной карте мира.