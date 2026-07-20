Международный день шахмат: как Казахстан стал лидером в интеллектуальном спорте

20 июля профессиональные гроссмейстеры, любители и члены шахматных клубов по всему миру отмечают Международный день шахмат. Корреспондент Kazinform рассказывает о месте Казахстана на шахматной карте мира.

История возникновения праздника уходит корнями в начало ХХ века. 20 июля 1924 года во время летних Олимпийских игр в Париже была создана Международная шахматная федерация (FIDE). Спустя 42 года, в 1966 году, по совместной инициативе ФИДЕ и ЮНЕСКО этот день официально стал международным праздником шахматистов. В декабре 2019 года Генеральная Ассамблея ООН закрепила за этой датой статус Всемирного дня шахмат, признав игру важным инструментом для укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Слово «шахматы» происходит из персидского языка, словосочетание «Шах мат» буквально означает «Властитель умер». Большинство историков сходятся во мнении, что прародителем шахмат была древняя индийская игра чатуранга, появившаяся в V–VI веках нашей эры. По оценкам Международной шахматной федерации (FIDE) и крупных социологических исследований (YouGov), в шахматы во всем мире играет около 600–605 миллионов человек. При этом лишь малая доля из них является профессионалами, в то время как абсолютное большинство — это любители.

Бурное развитие игры в шахматы в Казахстане

В Казахстане на текущий момент шахматы официально входят в топ-6 самых популярных видов спорта в стране. Благодаря государственной поддержке и масштабной цифровизации, за последние три года количество игроков резко выросло.

По официальным данным Казахстанской федерации шахмат (KazChess), шахматами в Казахстане на регулярной основе занимаются более 278 тыс. человек, почти половина из них — около 128 тыс. — проживает в сельской местности). В стране работает свыше 7000 специализированных шахматных секций. Кроме того, благодаря государственной программе шахматы преподаются как обязательный или факультативный предмет в 1 500 школах по всей республике. В школьных кружках занимаются более 50 000 детей. На крупнейших мировых игровых платформах (Chess.com и Lichess) зарегистрировано, по экспертным оценкам, более 400 000 аккаунтов из Казахстана.

Фото: Kazchess

Важно отметить, что шахматы в Казахстан быстрыми темпами развиваются на профессиональном уровне. Казахстан представляют девять действующих международных гроссмейстеров (GM) среди мужчин, имеющих активный статус в FIDE, а также порядка 10 международных мастеров (IM). Более 5500 казахстанцев имеют подтвержденный международный рейтинг FIDE и регулярно участвуют в официальных турнирах (включая рапид и блиц). По этому показателю Казахстан лидирует в регионе Центральной Азии. Ежегодно внутри страны проводится более 3 800 локальных турниров разного уровня, в которых за соревновательный год успевают принять участие около 118 000 зарегистрированных спортсменов.

За последние три года Казахстан совершил мощный рывок и закрепил за собой статус новой мировой шахматной державы, собрав колоссальное количество международных наград и воспитав целую плеяду чемпионов. Руководство Международной шахматной федерации (FIDE) официально называет республику примером для всего мира в вопросах системного развития шахмат.

Фото: Sports.kz

На международном уровне признано, что в стране сложилась полноценная пирамида развития шахмат, начиная от массовости и занятий в школах и до выступления на элитном уровне.

С 2023 по начало 2026 года казахстанские шахматисты завоевали на официальных международных турнирах 448 медалей (126 в 2023 году, 160 в 2024-м и 162 в 2025-м). Еще несколько лет назад такие цифры казались немыслимыми.

Из действующих игроков Бибисара Асаубаева уже сегодня входит в элиту мировых взрослых шахмат. В конце 2025 года Асаубаева стала трехкратной чемпионкой мира по блицу в Дохе, а весной 2026 года заняла историческое второе место на Турнире претенденток, остановившись в шаге от участия в матче за титул чемпионки мира по классическим щахматам. В июне 2026 года она официально вошла в топ-5 сильнейших шахматисток планеты в классическом рейтинге FIDE, она вошла в число претенденток на премию FIDE Excellence Awards

Казахстан превратился в абсолютного лидера молодежных шахмат. На Чемпионате мира среди кадетов 2025 года в Алматы сборная Казахстана второй год подряд взяла первое общекомандное место, обойдя таких гигантов, как Китай, Индия и США.

Ежегодно казахстанские шахматисты ярко проявляют себя в разных возрастных категориях на мировом уровне. 22-летний Казыбек Ногербек стал чемпионом мира среди юниоров до 20 лет. 8-летняя Алиша Бисалиева в 2025 году стала абсолютной чемпионкой мира, выиграв пять международных титулов подряд. На командном Кубке мира в Линаресе золото в личном зачете забрали Меруерт Камалиденова и Эльназ Калиахмет.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

В стране успешно реализуется Комплексный план развития шахмат. Дисциплину активно внедряют в школьную программу, открывая тысячи секций. С приходом нового руководства в 2023 году в Федерацию в этот интеллектуальный вид спорта пришли системные инвестиции, выросли призовые и появились гранты для молодых талантов. Была учреждена собственная премия «KazChess Awards» (казахстанский шахматный «Оскар»).

Казахстан стал постоянной столицей мировых первенств. Страна безупречно приняла Матч за звание чемпиона мира 2023 года в Астане, Чемпионат мира по рапиду и блицу в Алматы, а также крупные командные чемпионаты.

Как в Казахстане отметят День шахмат

Количество возможных уникальных шахматных партий (число Шеннона) превосходит количество атомов в известной нам Вселенной. Это и делает шахматы игрой, популярной у миллионов людей во всем мире. В Международный день шахмат профессионалы и гроссмейстеры проводят матчи. Часто организуются сеансы, где один мастер играет сразу против десятков любителей. В парках, библиотеках, школах и на городских площадях устанавливают столы, чтобы сыграть мог любой желающий. Крупные игровые платформы (например, Chess.com) устраивают в этот день глобальные арены, марафоны и разыгрывают призы.

Главным событием Международного дня шахмат в Казахстане станет старт крупного международного турнира Oskemen Open 2026, это второй этап Кубка Казахстан. Помимо этого, в крупнейших городах страны пройдут масштабные любительские и профессиональные соревнования.

Масштабный праздничный турнир по быстрым шахматам (рапид) с обсчетом международного рейтинга FIDE пройдет в Академии Жансаи Абдумалик, участвовать могут все желающие от 4-го разряда и выше. [1]

Блиц-турнир пройдет в Центральном шахматном клубе «ASTANA» (Астана). Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров с быстрым контролем времени (3 минуты + 2 секунды за ход). На площадке соберутся как профессионалы, так и столичные любители. Участников ждут денежные призы и специальные номинации.

Городские управления спорта в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах организуют открытые площадки на свежем воздухе. Любой прохожий сможет сыграть партию, поучаствовать в мини-викторинах или попробовать свои силы в сеансах одновременной игры против молодых воспитанников местных шахматных академий.