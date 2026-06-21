Участники международного сбора «Айбын-2026» съехались в Казахстан

В Казахстан прибыли участники XII Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2026», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерства обороны РК.

В масштабном состязании юных патриотов примут участие не только воспитанники военно-патриотических клубов регионов, силовых структур и военных учебных заведений Казахстана, но и команды Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Фото: Министерство обороны РК

Казахстан на соревнованиях в международной категории участников представят кадеты Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В субботу, 20 июня, в Астану прилетели воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза Даира Асанова.

Лицеист из Кыргызстана Ажыбек Рыскулов впервые в Казахстане. Он отметил, что их команда настроена показать хорошие результаты и достойно представить свою страну.

— Мы интенсивно готовились к этим соревнованиям. Для нас это возможность проявить себя, получить хороший опыт и познакомиться сосверстниками из других стран, — поделился А. Рыскулов.

Сегодня, 21 июня, прибыли представители военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахичеванского из Азербайджана, военно-патриотического движения «Ватан таянчи» Министерства обороны Узбекистана и Татарстанского кадетского корпуса Приволожского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина из России.

Фото: Министерство обороны РК

— Отличные впечатления возникли сразу по прибытии. Нас приятно удивили гостеприимство казахстанцев, современный облик столицы и красивая природа. Военно-патриотический сбор «Айбын» даст нашим воспитанникам новые знания, полезный опыт, поможет обрести новых друзей и расширит их кругозор, — сказал руководитель российской делегации Юрий Зеленков.

Зарубежные команды уже находятся в Щучинске Акмолинской области. Их разместили в полевом лагере на учебном полигоне «Амандык» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова. После осмотра территории и объектов инфраструктуры участники состязаний ознакомились с распорядком дня и программой мероприятий.

Фото: Министерство обороны РК

— Мандатная комиссия определила порядок выступлений участников по категриям. Судейская коллегия довела до представителей команд условия проведения состязаний и критерии оценки. Следует отметить, что соревнования организованы по четырем группам: команды иностранных государств, военно-патриотические клубы регионов, силовых структур и военные школы. Конкурсантов ждут военно-прикладные, интеллектуальные и творческие состязания. Всего масштабное мероприятие собрало около 1000 человек. День заезда завершился встречей участников «Сәлем, Айбын!», на которой команды представили свои регионы, учебные заведения, военно-патриотические клубы и пообщались в неформальной обстановке, — отметили в Минобороны РК.

Фото: Министерство обороны РК

Напомним, XII Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026» пройдет с 21 по 27 июня в Щучинске на базе учебного центра «Амандық».