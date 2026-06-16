Более 900 участников соберет «Айбын-2026» в Щучинске

XII Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026» пройдет с 21 по 27 июня в Щучинске на базе учебного центра «Амандық», передает агентство Kazinform.

Как сообщает Министерство обороны РК, в этом году на мероприятии соберутся более 900 участников в возрасте от 14 до 17 лет. Они представят 53 команды, прошедшие отбор в регионах Казахстана, а также военно-патриотические клубы Вооруженных сил, других силовых структур, военные колледжи и специализированные лицеи.

Фото: МО РК

Также участие подтвердили команды из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Фото: МО РК

В международной категории за Казахстан выступят кадеты Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: МО РК

От Азербайджана — курсанты военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского. Беларусь направит команду одного из старейших военно-учебных заведений страны — Минского суворовского военного училища.

Фото: МО РК

Кыргызстан будет представлен Национальным военным лицеем имени Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова. От России на соревновательные площадки выйдут участники всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», объединяющего более 1,7 миллиона детей и подростков. За Узбекистан выступят воспитанники военно-патриотического движения «Ватан таянчи».

Фото: МО РК

Программа сбора «Айбын-2026» включает военно-спортивные, интеллектуальные и творческие состязания. Участников ожидают военизированные кросс и эстафета, военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте», соревнования по стрельбе, неполной разборке и сборке автомата АК-74, подтягиванию на перекладине, робототехнике и интеллектуальная игра «Айбын дарыны».

Фото: МО РК

Кроме того, будут организованы показательные выступления по спортивной стрельбе Action Air, профориентационная встреча «Біртұтас ел — біртұтас жер» и выставка современных образцов вооружения и военной техники.

Фото: МО РК

— В этом году мы расширили программу, включив в нее новые образовательные и спортивные направления. Впервые пройдут соревнования по плаванию. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта юные новаторы представят свои достижения в области цифровых технологий и ИИ. Наряду с этим воспитанники кружка Smart Sarbaz продемонстрируют практические навыки пилотирования FPV-дронов. Также состоится презентация инновационных проектов в сфере робототехники, информационных технологий и кибербезопасности, — рассказал председатель РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение „Жас сарбаз“ майор Мейирбек Мендыгалиев.

Фото: МО РК

Для участников также подготовлена культурно-познавательная программа. В нее войдут встречи со спортсменами, общественными деятелями и военнослужащими, показы фильмов под открытым небом Aibyn Cinema, вечер у костра «Айбын жалыны», шоу дронов, экскурсии по достопримечательностям курорта Бурабай, а также соревнования по национальным видам спорта в этноауле.