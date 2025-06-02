Команда «Пари Сен-Жермен» была принята в Елисейском дворце

Днем футболисты направились на самую знаменитую улицу Франции — Елисейские поля, где в субботу ночью произошли акты насилия и столкновения с полицией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье приветствовал футбольную команду «Пари Сен-Жермен» в президентском дворце, чтобы отпраздновать историческую победу в Лиге чемпионов. Перед встречей с Макроном игроки ПСЖ проехали по Елисейским полям на автобусе с открытой крышей.

Накануне в Мюнхене команда обыграла итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале турнира. Это был первый раз, когда ПСЖ завоевал титул — в своем единственном предыдущем финале он уступил мюнхенской «Баварии» в 2020 году.

Тем временем в субботу два человека погибли после того, как по всей стране проходили празднования победы команды. По данным национальной полиции, 17-летний юноша был зарезан в городе Дакс во время уличной вечеринки ПСЖ.

Еще одна женщина погибла в Париже, когда ее скутер был сбит автомобилем во время празднования победы ПСЖ. Обстоятельства обеих смертей расследуются.

Министерство внутренних дел Франции также сообщило, что 18 сотрудников полиции в Париже получили ранения, а сотни человек были арестованы.

Эмманюэль Макрон осудил «неприемлемое» насилие, произошедшее во время празднования победы ПСЖ во время встречи с командой в Елисейском дворце.