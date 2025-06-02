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    15:44, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Команда «Пари Сен-Жермен» была принята в Елисейском дворце

    Обладатель главного приза европейского клубного футбола «Пари Сен-Жермен» в воскресенье прибыл в Париж, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Скриншот: x.com/Elysee

    Днем футболисты направились на самую знаменитую улицу Франции — Елисейские поля, где в субботу ночью произошли акты насилия и столкновения с полицией.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье приветствовал футбольную команду «Пари Сен-Жермен» в президентском дворце, чтобы отпраздновать историческую победу в Лиге чемпионов. Перед встречей с Макроном игроки ПСЖ проехали по Елисейским полям на автобусе с открытой крышей.

    Накануне в Мюнхене команда обыграла итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале турнира. Это был первый раз, когда ПСЖ завоевал титул — в своем единственном предыдущем финале он уступил мюнхенской «Баварии» в 2020 году.

    Тем временем в субботу два человека погибли после того, как по всей стране проходили празднования победы команды. По данным национальной полиции, 17-летний юноша был зарезан в городе Дакс во время уличной вечеринки ПСЖ.

    Еще одна женщина погибла в Париже, когда ее скутер был сбит автомобилем во время празднования победы ПСЖ. Обстоятельства обеих смертей расследуются.

    Министерство внутренних дел Франции также сообщило, что 18 сотрудников полиции в Париже получили ранения, а сотни человек были арестованы.

    Эмманюэль Макрон осудил «неприемлемое» насилие, произошедшее во время празднования победы ПСЖ во время встречи с командой в Елисейском дворце.

    — Ничто не может оправдать то, что произошло в последние несколько часов, ожесточенные столкновения неприемлемы, — сказал он, прежде чем поздравить команду.

    Теги:
    Спорт Футбол Франция Макрон Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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