    14:22, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро этапа Кубка мира

    Команда Казахстана по художественной гимнастике поднялась на пьедестал этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Наши спортсменки завоевали серебряную медаль в групповых упражнениях. В многоборье Казахстан набрал в сумме 51,25 балла. Страну представили Айзере Нурмагамбетова, Айзере Кенес, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева, Мадина Мырзабай.

    Первой стала сборная Китая — 55,90. Гимнастки из Беларуси финишировали третьими — 51,10.

    Сегодня, 12 апреля, состоятся финалы в отдельных упражнениях.

    Ранее Акмарал Ерекешева завоевала бронзу на международном турнире по художественной гимнастике серии Гран-при во Франции.

    Динара Жусупбекова
