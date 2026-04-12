Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро этапа Кубка мира

Наши спортсменки завоевали серебряную медаль в групповых упражнениях. В многоборье Казахстан набрал в сумме 51,25 балла. Страну представили Айзере Нурмагамбетова, Айзере Кенес, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева, Мадина Мырзабай.

Первой стала сборная Китая — 55,90. Гимнастки из Беларуси финишировали третьими — 51,10.

Сегодня, 12 апреля, состоятся финалы в отдельных упражнениях.

Ранее Акмарал Ерекешева завоевала бронзу на международном турнире по художественной гимнастике серии Гран-при во Франции.