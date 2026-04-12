14:22, 12 Апрель 2026 | GMT +5
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро этапа Кубка мира
Команда Казахстана по художественной гимнастике поднялась на пьедестал этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Наши спортсменки завоевали серебряную медаль в групповых упражнениях. В многоборье Казахстан набрал в сумме 51,25 балла. Страну представили Айзере Нурмагамбетова, Айзере Кенес, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева, Мадина Мырзабай.
Первой стала сборная Китая — 55,90. Гимнастки из Беларуси финишировали третьими — 51,10.
Сегодня, 12 апреля, состоятся финалы в отдельных упражнениях.
Ранее Акмарал Ерекешева завоевала бронзу на международном турнире по художественной гимнастике серии Гран-при во Франции.