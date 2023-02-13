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Команда Казахстана по легкой атлетике завершила чемпионат Азии в помещении с 12 медалями

13 Февраля 2023, 20:22
Команда Казахстана по легкой атлетике завершила чемпионат Азии в помещении с 12 медалями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. Казахстан на турнире завоевал 12 медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первыми стали Элина Михина (400 метров), Каролин Кипкируи (3000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Давид Ефремов (60 метров с барьерами) и мужская и женская эстафетные команды.

Серебряные медали завоевали Ольга Сафронова (60 метров), Кристина Овчинникова (прыжки в высоту), Михаил Литвин (400 метров).

Третье место заняли Елизавета Матвеева (прыжки в высоту), Акбаян Нурмамет (1500 метров), Шедрак Кимутай (3000 метров).

Фото: olympic.kz
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