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    16:48, 15 Март 2022 | GMT +6

    Команда Казахстана по легкой атлетике отправилась в Белград на чемпионат мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 18 по 20 марта 2022 года в городе Белграде (Сербия) пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Казахстан на соревнованиях представят три спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Все спортсмены, которые примут участие в предстоящем чемпионат мира, прошли учебно-тренировочные сборы. В течение последних двух месяцев внутри страны проходили соревнования, которые дали практическую возможность улучшить свои показатели, технику и физические данные.

    Представлять нашу страну на международной арене завоевали право четыре спортсмена: Ольга Сафронова (бег на 60 метров), Давид Ефремов (60 метров с барьерами), Михаил Литвин (бег на 400 метров) и Надежда Дубовицкая (прыжок в высоту). Однако выступят на чемпионате все, кроме Ольги Сафроновой, которая совместно с тренером приняли решение сделать упор на летний соревновательный сезон, а именно на Азиатские игры и чемпионат мира в Орегоне»,- озвучил главный тренер Дмитрий Карпов.

    Команда уже отправилась в Белград. Первым на старт выйдет Михаил Литвин. В дневной программе 18 марта он выступит в квалификации бега на 400 метров.


    Теги:
    Спорт Легкая атлетика
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