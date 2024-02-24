Кольцо королевской семьи возрастом 1400 лет нашли в Дании

В Дании металлоискатель-любитель сделал ошеломляющее открытие, обнаружив золотое кольцо с красным полудрагоценным камнем, история которого насчитывает более 1400 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

По информации CBS News, находясь с металлоискателем в небольшой деревушке неподалеку от юго-западной границы страны с Германией, житель Дании нашел в земле уникальное золотое кольцо.

Представители Национального музея Дании объявили об этой находке на текущей неделе, после того как уникальный артефакт был передан им на хранение из другого музея, расположенного рядом с местом открытия.

Редкое ювелирное изделие, которое предположительно было создано в V или VI веке, имеет особое значение для датских историков и археологов, подчеркнули представители музея.

Происхождение кольца и то, кому оно первоначально принадлежало, также представляет особый интерес, хотя его первоначальные владельцы на территории Дании до сих пор остаются загадкой. Исходя из конструкции кольца, историки предполагают, что ювелирное изделие было связано с Меровингами, королевской династией, правившей франками или Королевством Франции, между V и серединой VII веков. Как отмечают в музее, королевство в то время охватывало значительную часть современной Европы, включая большую часть Бельгии, Франции и Германии.

Историки сообщили, что реликвия возможно раскрывает новую княжескую семью в Эммерлеве. Они строят предположение, что золотое кольцо могло принадлежать княжеской дочери, вышедшей замуж за принца из Эммерлева.